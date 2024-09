Hazar Ergüçlü: Dilber Bana Çok Şey Öğretti

Kanal D’deki ‘İnci Taneleri’nin ‘Dilber’i Hazar Ergüçlü, Cosmopolitan Türkiye dergisine röportaj verdi. Dizinin senaristi ve ‘Azem’i Yılmaz Erdoğan’dan çok şey öğrendiğini söyleyip, "Sette olmayı çok seviyorum. Yılmaz Erdoğan tam bir usta ve hoca. Yılların tecrübesi. Çok uzun sürede, uğraşarak ulaşacağım iki kelimelik cümleye o beni ‘Tak’ diye getiriyor" dedi.

DAHA MERHAMETLİ

"Babamı kaybettim. Sevdiklerinin ölümü, insanı değiştiriyor. Daha merhametli bir insana dönüştüm. Acıya rağmen hayatı sevebilme, yaşadığından zevk alabilme, toleranslı olabilme gibi birtakım yetileri kazandığım bir dönemden geçiyorum." ifadelerini kullanan Hazar Ergüçlü, Dilber’e hayat verirken birçok şeyi öğrendiğini söyledi. Ünlü oyuncu, "Çocuksu bir karakter. Başına ne gelirse gelsin, her an kendinle dalga geçilebileceğini öğretti bana. Her felaketin beş dakika sonrasında şakasını yapabiliyor. Ancak yetişkin olmayan bir insan bu kadar esnek olabilir" dedi.

‘İnci Taneleri’ yeni sezonda da Kanal D’de ekrana gelecek.