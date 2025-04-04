Hatay Antakya'da Korkutan Deprem
AFAD, Hatay Antakya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Hatay Valiliği, depremin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi.
AFAD verilerine göre; Hatay Antakya'da saat 00.23'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.19 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2025-04-04
Saat:00:23:47 TSİ
Enlem:36.29194 N
Boylam:36.06722 E
Derinlik:7.19 km
Detay:https://t.co/XmqBtLQPuS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Antakya (Hatay) merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre ilimizde herhangi olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Haber Merkezi