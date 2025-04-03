AFAD Duyurdu: Muğla Açıklarında Şiddetli Deprem

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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AFAD Duyurdu: Muğla Açıklarında Şiddetli Deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz'de Muğla Datça açıklarında saat 23.21'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin derinliği 14.55 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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