AFAD Duyurdu: Muğla Açıklarında Şiddetli Deprem
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz'de Muğla Datça açıklarında saat 23.21'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Depremin derinliği 14.55 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [148.07 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-04-03
Saat:23:21:15 TSİ
Enlem:35.40389 N
Boylam:27.02917 E
Derinlik:14.55 km
Detay:https://t.co/iB2c5u35Iv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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