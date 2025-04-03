Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor
Ayakkabılar, özellikle yazın terleme ve uzun süre giyilme nedeniyle koku oluşturmaya başlayabilir. Peki bu sorunun önüne doğal yöntemlerle nasıl geçilir? İşte detaylar…
Zamanla ayakkabılar, terleme ve uzun süre kullanım gibi nedenlerle kötü kokulara maruz kalabilir. Bu sorunu doğal yöntemlerle çözmek mümkün. İşte ayakkabı kokularını gidermek için etkili yöntemler:
AYAKKABI KOKUSUNU GİDEREN DOĞAL YÖNTEMLER
Limon veya Portakal Kabuğu: Ayakkabı içine yerleştirilen kabuklar kötü kokuyu hapsederek hoş bir koku bırakır.
Çay Poşeti: Nem emici özelliği sayesinde ayakkabı kokusunu azaltır. Bir gece boyunca bekletmek yeterlidir.
Beyaz Sirke: Asidik yapısıyla bakterileri yok ederek kötü kokuyu giderir. Bir bezle ayakkabı içini silip kurumaya bırakmak etkili olacaktır.
Karbonat: Doğal bir koku giderici olan karbonat, ayakkabının içine serpilerek birkaç saat bekletildiğinde kötü kokuları ortadan kaldırır.
Kaynak: Haber Merkezi