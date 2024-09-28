Konser Vermeyi Bırakmıştı! Minik Serçe Sahnelere Geri mi Dönecek?
Ünlü şarkıcı Hande Yener, 'Hande Bizi Sezen'e Götür' konserinde Sezen Aksu’yu aradı. 2016 yılında konser yapmayan Aksu, ne zaman sahnelere geri döneceğini söyledi.
Hande Yener'in 28 Eylül'de BtcTurk Vadi Açıkhava’da çıktığı sahnede Sezen Aksu’yu aradı. Minik Serçe, sahnelere ne zaman döneceğine dair soruya yanıt verdi.
Müge Dağıstanlı’nın duyurduğu haberde, Hande Yener Sezen Aksu’yu aradı ve ekranlara ne zaman döneceğini sordu.
Sezan Aksu ise, “Kendimi iyi hissettiğim zaman döneceğim. Beni anlayışla karşılayın” cevabını verdi.
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