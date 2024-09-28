Kiracı Krizi Çileden Çıkardı! Demet Akalın'dan Ödül Gibi Vaat

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın uzun süredir kiracısıyla başı dertte. Akalın’a mankenlik döneminde aldığı 1+1 ev için 5 bin lira ödüyordu. Pilot olan kiracısı zar zor bu parayı 8 bin TL’ye yükseltti. Akalın değerinin 35 bin TL olduğunu belirttiği ev için daha önce kiracısına tepki göstermiş “Bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş adam çöktü evime ya!” sözleriyle isyan etmişti.

Bir süredir evini geri almak için mücadele eden şarkıcı, kiracısı evden ayrıldığında hayır işleyeceğini açıkladı. Akalın, evinden kiracısını çıkartan bir takipçisinin paylaşımının altına müjdeyi bizzat verdi. Ünlü isim “Nasıl yaptınız? Ben de benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum. Üstelik öğrenciyi bedava oturtacağım 1 sene” dedi.