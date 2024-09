Maggie Smith'in Ölümüyle Fark Edildi... O Gün Artık Harry Potter Evreninde Lanetle Anılacak!

İngiltere'nin en büyük sinema ve tiyatro sanatçılarından, "Dame" unvanlı Maggie Smith, 27 Eylül Cuma günü 89 yaşında hayatını kaybetti. Smith'in ailesi, ünlü oyuncunun huzur içinde vefat ettiğini duyurdu. 1969’da "The Prime of Miss Jean Brodie" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu Oscar"ını kazanan Smith, dünya çapındaki şöhretini ise sinema tarihine damgasını vuran "Harry Potter" serisindeki "Profesör Minerva McGonagall" karakteriyle kazandı.

ÖLÜM TARİHİ HAYRANLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Efsanevi film serisinin hayranları, Smith'in ölümüyle ilgili acı tesadüfü hemen fark etti. Geçtiğimiz yıl aynı gün, 27 Eylül 2023'te de seride "Profesör Albus Dumbledore" karakterini canlandıran oyuncu Michael Gambon da hayatını kaybetmişti.

Michael Gambon

Serinin hayranları, en sevdikleri karakterleri canlandıran oyuncuların birer birer vefat etmesinden duydukları üzüntüyü paylaşırken, tam bir yıl arayla verilen kayıplar için "en acı tesadüf" yorumları yapıldı.

MAGGIE SMITH KİMDİR?

Dame Margaret Natalie Smith 28 Aralık 1934 tarihinde, İngiltere'de doğdu. Geniş ve çeşitli bir kariyere sahip olan oyuncu altmış yılı aşkın bir süredir sahne, film ve televizyonda yer aldı. Smith, 50'nin üzerinde filmde yer aldı ve İngiltere'nin en çok tanınan oyuncularından biri oldu.

Smith ekran karşısındaki ilk oyunculuğunu 1958'de Nowhere to Go ile yaptı. Ancak uluslararası ününe En İyi Kadın Oyuncu Oscarı kazandığı The Prime of Miss Jean Brodie'deki (1969) aynı adlı roldeki performansıyla ulaştı. Sonraki National Theatre'daki sahne oyunculuklarına William Wycherley’nin The Country-Wife (1969), Farquhar’ın The Beaux’ Stratagem (1970) ve Henrik Ibsen’ın Hedda Gabler (1970) oyunları dahil. Smith National Theatre'ı 1970'lerin başında bıraktı ve Stratford (Ontario) Festivali'nde pek çok sezonda yer almaya başladı. Ayrıca Noël Coward’ın Private Lives (1972, 1975) ve of Tom Stoppard’ın Night and Day (1979) eserlerinin Londra ve New York City oyunlarında da oynadı.

1978 yılında Neil Simon'un Broadway oyunu California Suite'in film uyarlamasında rol aldı. Filmde kocası (Michael Caine tarafından canlandırıldı) ile sürekli tartışan Oscar adayı bir aktrisi canlandırdı, performansıyla kendisi de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazandı. Smith, aynı zamanda Manzaralı Oda (1985) filminde canlandırdığı İtalya'da seyahat eden genç bir kadının hasta bakıcısı ve Gosford Parkı (2001) filminde canlandırdığı kontes rolleriyle Akademi Ödülüne aday gösterildi.

Kaynak: Gerçek Gündem