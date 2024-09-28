Aşk Bitti, Savaş Başladı! Eski Sevgili Olan Oyuncuların 'Perşembe' Yarışı

Ekranlardaki reyting yarışı perşembe günleri daha da şiddetleniyor. NOW’ın Hudutsuz Sevda dizisi 2. sezonunu açarken, şu anda karşısındaki en güçlü rakip, Show TV’nin Siyah Kalp dizisi... İki dizinin başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan’ın eski sevgili olması sosyal medyada gündem olurken, yarışın kazananı “Siyah Kalp” oldu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; dizinin 3. bölümü; ABC1 20+’da 5.16 izlenme oranı 14.19 izlenme payı, Total’de 4.90 izlenme oranı 14.30 izlenme payı ,AB grubunda ise 4.22 izlenme oranı 12.89 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

ESKİ SEVGİLİLERİNİN KARŞISINDALAR

Diğer yandan Kapadokya’da çekilen Siyah Kalp dizisinin başrol oyuncusu Hafsanur Sancaktutan da yakında yeni sevgilisi Kubilay Aka’nın başrol kadrosunda yer aldığı Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan’lı “İnci Taneleri” dizisiyle rakip olacak.

Hafsanur Sancaktutan’ın dizi seti Siyah Kalp’i ziyarete giden Kubilay Aka ise ekim ayında “İnci Taneleri” yayına girdiğinde aynı anda hem yeni sevgilisi Sancaktutan’ın, hem de Hudutsuz Sevda dizisinde Deniz Can Aktaş’la başrol oynayan eski sevgilisi Miray Daner’le rakip olacak.