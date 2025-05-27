Gündelik Yapılan Alışkanlık Demans Riskini Artırıyor: Bilim İnsanlarından Kritik Uyarı

Queensland Üniversitesi’nden Dr. Elvis Okoffo’nun öncülüğünde yürütülen araştırmada, sıcaklık, deterjan ve mekanik aşınma gibi etkenlerin plastik ürünlerden her yıkamada yaklaşık 1 milyon mikroplastik parçacığın suya karışmasına yol açtığı tespit edildi. Bu mikroplastikler sadece bulaşıkları değil, atık su yoluyla çevreyi ve dolaylı olarak insan vücudunu da etkiliyor.

BEYİNDE MİKROPLASTİK BULGULARI

New Mexico Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 54 beyin örneği üzerinde yapılan analizde, Alzheimer hastalarının beyinlerinde sağlıklı bireylere kıyasla 10 kata kadar daha fazla mikroplastik bulundu. Mikroskobik boyuttaki bu parçacıkların kan-beyin bariyerini geçebildiği, bu sayede beyinde birikebildiği ve sinir sistemi üzerinde tahribat oluşturabileceği vurgulandı.

SOLUNUM YOLUYLA BEYNE ULAŞABİLİYOR

Sao Paulo Üniversitesi’nden araştırmacıların gerçekleştirdiği bir başka çalışmada, yaşamını yitiren 14 kişiden 8’inin beyninde plastik parçacık ve lifler tespit edildi. Mikroplastiklerin özellikle burun boşluğundaki “koku soğanı” bölgesinde biriktiği gözlemlendi. Bu bulgular, plastik parçacıkların solunum yoluyla doğrudan beyne ulaşabileceğini işaret ediyor.

MİKROPLASTİKLER HER YIKAMADA YAYILIYOR

Araştırmacılar, bulaşık makinelerinde plastik ürünlerin her yıkama döngüsünde milyonlarca mikroplastik parçacık salabildiğini belirtti. Bu parçacıkların yıllık toplamının yaklaşık 6 miligram olduğu, bunun da bir pirinç tanesinin dörtte biri kadar ağırlığa denk geldiği ifade ediliyor. Makine içindeki sıcaklığın 70°C’ye kadar ulaşması, plastik yapıların bozulmasını hızlandırıyor ve salınımı artırıyor.

BULAŞIKTA PLASTİK KULLANIMINA DİKKAT

Dr. Elvis Okoffo, “Basit görünen ev işleri bile düşündüğümüzden daha fazla risk barındırabiliyor. Plastik eşyaların bulaşık makinelerinde yıkanması, hem çevreyi hem sağlığımızı tehdit eden görünmez bir tehlike yaratıyor” diyerek uyarılarda bulundu.

CAM VE METAL ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ

Uzmanlar, plastik ürünlerin özellikle sıcakla temastan kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Mutfakta cam veya paslanmaz çelik gibi alternatiflerin tercih edilmesi, mikroplastik maruziyetini azaltmak açısından önem taşıyor. Ayrıca, plastik ürünlerin elde yıkanması bile daha güvenli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

ZARARSIZ GÖRÜNEN ALIŞKANLIKLAR BÜYÜK TEHLİKELER TAŞIYABİLİR

Elde edilen veriler, günlük yaşamda sıkça yapılan ve zararsız gibi görünen bazı alışkanlıkların, insan sağlığına uzun vadede zarar verebilecek boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. Mikroplastiklerin vücut hücrelerinde birikmesi ve hücre işlevlerini bozabilmesi, bu tehdidin ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi