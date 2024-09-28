Ahu Tuğba'ya Veda: Atlas Sineması'nda Tören Düzenlendi

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, 1 Eylül'de ABD'de hayatını kaybetti. Cenazesi Türkiye'ye getirilen ünlü oyuncu için bugün Atlas Sineması'nda veda töreni düzenlendi. Törende ailesi, arkadaşları ve meslektaşları bir araya geldi.

Ahu Tuğba'ya Veda: Atlas Sineması'nda Tören Düzenlendi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin'in eğitimi için uzun yıllar önce gittiği ABD'de, KOAH nedeniyle 1 Eylül'de 69 yaşında hayatını kaybetti. Tuğba'nın cenazesi, ölümünden 27 gün sonra ABD'den Türkiye'ye getirilmişti.

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Bugün Atlas Sineması'nda Tuğba için bir veda töreni düzenlendi. Törene ailesi, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

Ahu Tuğba'ya Veda: Atlas Sineması'nda Tören Düzenlendi - Resim : 1

Yapılan konuşmalarda; Ahu Tuğba'nın sinema için neden önemli biri olduğunun altını çizilirken kaybından dolayı üzüntüler dile getirildi. Serpil Çakmaklı, veda törenine katılımın az olması nedeniyle başta Banu Alkan olmak üzere meslektaşlarını eleştirdi.

Ahu Tuğba'ya Veda: Atlas Sineması'nda Tören Düzenlendi - Resim : 2

Ahu Tuğba'ya Veda: Atlas Sineması'nda Tören Düzenlendi - Resim : 3
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’i Serpil Çakmaklı teselli etmeye çalıştı.

Ahu Tuğba'nın cenazesi, bugün Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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Kaynak: Habertürk

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