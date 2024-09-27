Harry Potter'ın Yıldızı Maggie Smith Hayatını Kaybetti

"Harry Potter" serisindeki "Profesör Minerva McGonagall" rolüyle dünya çapında tanına İngiliz sinema ve tiyatro sanatçısı Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Smith'in oğulları Toby Stephens ve Chris Larkin tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dame Maggie Smith'in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bu sabah, 27 Eylül Cuma günü erken saatlerde hastanede huzur içinde hayata veda etti. Son derece özel bir insandı, son anlarında arkadaşları ve ailesiyle birlikteydi.

Geride, olağanüstü annelerini ve büyükannelerini kaybetmenin acısını yaşayan iki oğul ve beş sevgi dolu torun bıraktı. Tüm nazik mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ediyor ve şu anda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem