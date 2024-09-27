Alanya Uluslararası Caz Festivali Açılış Yaptı

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Festivali, şarkıcı Hayati Kafe ve Judith Nijland konserleriyle başladı.

Alanya Uluslararası Caz Festivali, tarihi Kızılkule Meydanı’nda verilen konserlerle başladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Başkan Danışmanları Abdurrahman Açıkalın ve Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Fotoğraf Sanatçısı Ali Aral tarafından çekimleri yapılan ve geçmişten bugüne festivalde yer alan caz sanatçılarının ve grupların siyah-beyaz fotoğrafları dev ekrana yansıtıldı.

"KÜLTÜREL VE SANATSAL FAALİYETLERİ HALKIMIZLA BULUŞTURMAYI SÜRDÜRECEĞIZ"

Festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sanatseverleri, sanatının ehli sanatçılarla buluşturmak amacıyla düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Festivali'nin önemine değindi.

Başkan Özçelik, "Belediye olarak alt ve üst yapı çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızın sanatsal ihtiyaçlarını karşılamak, bununla birlikte kentimizin sosyal hayatını zenginleştirmek adına çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Bu akşam da yine çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Yıllardır süre gelen bu festival ile kültürel ve sanatsal faaliyetleri halkımızla buluşturmayı sürdüreceğiz. Bu festival kapsamında, birbirinden değerli sanatçıları ve gruplarını ağırlayıp, unutulmaz anlar yaşatmayı hedefledik. Müziğin evrensel dilini konuşarak, farklı kültürleri bir araya getiren bu etkinlikte, cazın büyüleyici atmosferini hissedeceğimiz müzik dolu dört gün geçireceğiz. Canlı performanslarla, Alanya’mızın sokaklarına yayılacak cazın coşkusunu yaşayıp, hep birlikte bu güzel deneyimi paylaşacağız" diye konuştu.

"HİÇ BU KADAR GÜZEL BİR YERDE ŞARKI SÖYLEMEMİŞTİM"

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Hayati Kafe, performansıyla dinleyicilerin beğenisini topladı. Vokalini Kafe'nin yaptığı The Viking Of Jazz'da piyanoda Carl Orrje, kontrabasta Patrick Boman, davulda Jesper Kviberg yer aldı. Sahnede doğum günü kutlanan Hayati Kafe, üzerinde nota ve enstrümanların bulunduğu pastayı keserek, Belediye Başkanı Özçelik’e teşekkür etti. Kafe, "Hiç bu kadar güzel bir yerde şarkı söylememiştim" dedi.

Gecenin ikinci konserinde, sahneye ünlü caz sanatçısı Judith Nijland çıktı. Jazz Tribüne To Abba'da piyonada Tico Pierhagen, kontrabasta Pieter Althuis, davulda Peter Weissink yer aldı.

Festivalin ikinci gününde Selen Beytekin ile popüler dizi La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısıyla dünyada bir milyarın üzerinde dinlenen Cecilia Krull sahneye çıkacak.

Kaynak: ANKA