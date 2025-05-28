Dev Kahve Zinciri Yana Döne Eleman Arıyor! 1.1 Milyon Lira Maaş Verecek

GULFSTREAM JETLERİNİ UÇURACAK

Pozisyona başvurmak isteyen adayların Gulfstream G-VI ya da G-VII tipi özel jetlerde uçuş yeterliliğine sahip olmaları şart koşuluyor. Ayrıca adayların kurumsal havacılık alanında en az beş yıllık profesyonel deneyimlerinin olması ve toplamda minimum 5.000 saatlik uçuş süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.