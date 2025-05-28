Dev Kahve Zinciri Yana Döne Eleman Arıyor! 1.1 Milyon Lira Maaş Verecek
Amerika Birleşik Devletleri merkezli ve Türkiye'de de geniş bir müşteri kitlesine sahip olan Starbucks, bu kez kahve değil, gökyüzü gündemli bir ilanla dikkat çekiyor. Şirket, bünyesindeki özel jet filosu için deneyimli kaptan pilot arayışına başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Starbucks’ın resmi kariyer sayfasında yayımlanan ilana göre kaptan pilotun yıllık maaşı 207 bin ile 360 bin 300 dolar arasında değişiyor. Güncel kurla hesaplandığında, bu tutar Türk lirası cinsinden aylık yaklaşık 1,1 milyon liraya denk geliyor.
GULFSTREAM JETLERİNİ UÇURACAK
Pozisyona başvurmak isteyen adayların Gulfstream G-VI ya da G-VII tipi özel jetlerde uçuş yeterliliğine sahip olmaları şart koşuluyor. Ayrıca adayların kurumsal havacılık alanında en az beş yıllık profesyonel deneyimlerinin olması ve toplamda minimum 5.000 saatlik uçuş süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.
AYNI ZAMANDA MARKA ELÇİSİ OLACAK
İlanın detayları, aranan pilotun yalnızca teknik becerilerle sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Starbucks, bu pozisyon için adayların şirketi hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda en iyi şekilde temsil edebilecek sosyal becerilere sahip olmalarını istiyor. Nezaket, taktiksel davranışlar ve yüksek temsil kabiliyeti, adaylarda aranan temel kişilik özellikleri arasında öne çıkıyor.
GÖREV TANIMI UÇUŞLA SINIRLI DEĞİL
Pozisyonun sorumlulukları yalnızca kokpitle sınırlı değil. Yeni kaptan pilotun, yolcuların eşyalarının taşınmasından, uçuş yapılan noktalarda güvenliğin sağlanmasına kadar geniş bir yelpazede görev alması bekleniyor. Ayrıca, yoğun seyahat temposuna uyum sağlayabilecek esnekliğe de sahip olunması gerekiyor.
BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 30 MAYIS
Sınırlı süreyle açık olan bu ilan için son başvuru tarihi 30 Mayıs Perşembe olarak belirlendi. Başvuruların değerlendirme sürecine alınabilmesi için teknik kriterlerin eksiksiz karşılanması gerekiyor.
GEÇMİŞTE DE GÜNDEME DAMGASINI VURMUŞTU
Starbucks’ın havacılık operasyonları daha önce de kamuoyunun gündemine gelmişti. Şirket, CEO’luk görevine getirilen Brian Niccol için Seattle’a taşınma zorunluluğu getirmemiş, onun Kaliforniya’nın Newport Beach kentinden yaklaşık 1.000 mil uzaklıktaki Seattle’daki merkez ofise özel jetle ulaşmasını sağlamıştı.