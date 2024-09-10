Harry Potter Hayranlarına Müjdeli Haber: Dizi Kadrosu İçin Hazırlıklar Başladı

İngiliz yazar J.K. Rowling’in yarattığı Harry Potter hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Harry Potter dizisi için hazırlıklar başladı. Yapımcılar dizi için kadro çalışmalarına resmen başladı.

Dizinin HBO’da yayınlanması beklenirken, dizinin 2026 yılında izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Harry, Ron ve Hermione kararkterlerini ise kimin canlandıracağı halen belirsizliğini koruyor.

Dizi için oyuncu seçmelerine başlanırken, koşullara göre Birleşik Krallık veya İrlanda'da yaşauan 9-11 yaş aralığındaki çocukların seçmeye katılabileceği bildirildi. Herhangi bir etnik köken şartı ise konulmadı.

SEÇME KOŞULLARI BELLİ OLDU

Seçme koşullarına ilişkin yapım şirketinden yapılan açıklamada, "Kapsayıcı ve çeşitliliğin olduğu bir kadro istiyoruz. Her rol için, aksi belirtilmediği sürece etnik köken, cinsiyet, engellilik, ırk, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya yasa tarafından korunan herhangi bir başka temel gözetmeksizin lütfen nitelikli oyuncuları gönderin" denildi.

Oyuncu adaylarından aralarında kısa bir şiir veya hikayenin de bulunduğu iki kısa video göndermeleri istenirken, gönderilen videolardaki içeriklerin Harry Potter’dan olmaması gerekiyor.