Müge Anlı Ateş Püskürdü, Demet Akalın Üstüne Alındı! İkili Arasındaki Buzlar Eridi mi?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken Müge Anlı ile Demet Akalın arasında başlayan 'Narin' polemiğinde yeni gelişmeler yaşandı. Programlarında işlediği cinayet haberleriyle bilinen Müge Anlı'nın Narin cinayetini işlememesine art arda iki kez tepki gösteren Demet Akalın'a cevap niteliğinde açıklamalar geldi.

Ünlü sunucu bugünkü yayınında Narin ile ilgili yapılan yayınlara 'Müge Anlı gazeteciliği' diyenlere sert tepki gösterdi. "Narin ile ilgili yayın yapanlar için 'Müge Anlı yayıncılığı' diyenleri esefle kınıyorum" diyen Anlı, "Ben öyle günlerce, haftalarca aynı şeyi işlemem. Ben haberimi yaparım, sonrası zaten adli süreçtir" ifadelerini kullandı.

Olayın başından bu yana Müge Anlı'nın Narin'i işlemesini isteyen Demet Akalın, bu sözleri üstüne alındı.

Anlı yayında "Benim adımı bu işlere kimse karıştırmasın. Narin'i ben özellikle işlemedim. Ben başladığımda zaten yasak vardı. Sonra da soruşturma başladı" diye konuşunca ortalık karıştı. Anlı, bu sözlerinin programcı arkadaşlarına olmadığının da altını çizdi: "Beni hiçbir programcı arkadaşımla karşı karşıya getirmeyin. Benim lafım onlara değil, lafımın nereye gittiğini anlayan anladı."

Akalın, Anlı'nın bu çıkışını üstüne alınınca şunları yazdı:

“Mügeciğim bana sallamana gerek yok! Belki seni izler de annesi insafa gelir, demiştim. Niye herkesin merak ettiği sorudan rahatsız olursun ki?!"

Polemik böylece havada kaldı sanılırken Akalın'dan bir paylaşım daha geldi. Akalın, "Sevgili Müge Anlı aradı sana söylermiyim aşkolsun dedi... peki" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem