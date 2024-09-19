Victoria's Secret Meleği Ünlü Model Kansere Yakalandı

Victoria's Secret modellerinden biri olarak şöhret olan 40 yaşındaki İtalyan model Bianca Balti, kansere yakalandığını açıkladı. Ünlü model, "Geçen pazar, acil servise gittikten sonra alt karın ağrımın evre 3C yumurtalık kanseri nedeniyle olduğunu öğrendim. Korku, acı ve gözyaşlarıyla ama çoğunlukla sevgi, umut, kahkaha ve güçle dolu bir haftaydı" diye konuştu.

'ÜSTESİNDEN GELECEĞİMİ BİLİYORUM'

Habertürk'te yer alan habere göre; Bianca Balti, "Önümde uzun bir yol var ama bunun üstesinden geleceğimi biliyorum. Şimdiye kadar, kanser bana hayattaki engellere rağmen güzel şeylere tutunma şansı verdi" ifadelerini kullandı.

3 kız çocuk annesi Bianca Balti, "Çok daha iyiyim ve bunu öğrendiğim için çok mutluyum" derken, ameliyattan yeni çıktığını ve kemoterapiye hazırlandığını söyledi.

Kaynak: Habertürk