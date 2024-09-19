Angelina Jolie Dünyanın En İyi Doktorunu Arıyor! 'Yüzündeki İz Korkunç'

Hollywood'un en büyük yıldızlarından Angeline Jolie'nin, beş yıl önce resmen boşandığı Brad Pitt'ten olan 20 yaşındaki oğlu Pax, geçtiğimiz haftalarda ciddi bir kaza geçirdi. Los Angeles'ta elektrikli bisiklet süren ve bir arabanın arkasına çarpan Pax, bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Sağlık durumu uzun süre gündem olan Pax, geçenlerde annesine yeni filminin galasında eşlik ederken, güneş gözlüğünün üzerinden belli olan yara izi dikkat çekti.

NTV'de yer alan habere göre Jolie, oğlunun alnındaki yara izi için iyi doktor arayışına girdi. Ünlü oyuncuya yakın kaynaklar, "Angelina, Pax'ın yüzündeki korkunç yara izinin geçmesi için her şeyi yapmaya hazır. Bu yüzden Los Angeles'taki en iyi plastik cerrahlardan biriyle görüşüyor. Çok ilgili bir anne ve çocukları için elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.

KASK TAKMAMIŞTI

Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan gencin, kaza anında kask takmadığını tespit etmişti. Diğer kardeşleri gibi babası Brad Pitt ile görüşmeyen Pax'in, Los Feliz Bulvarı'nda arabasıyla giderken, yoğun trafik saatlerinde genellikle kalabalık olan caddeye çıktığı bildirilmişti.

Kaynak: NTV