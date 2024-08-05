Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı: Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Oğlundan Haber Var

Bir dönem Hollywood'un en ünlü çiftlerinden olan ancak beş yıl önce boşanan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 20 yaşındaki oğlu Pax, birkaç gün önce hastaneye kaldırılmıştı. Los Angeles'ta elektrikli bisiklet süren Pax'in bir arabanın arkasına çarptığı öğrenilmişti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan gencin, kaza anında kask takmadığı belirtildi. Diğer kardeşleri gibi ünlü babasından ayrı yaşayan Pax'in, Los Feliz Bulvarı'nda arabasıyla giderken, yoğun trafik saatlerinde genellikle kalabalık olan caddeye çıktığı bildirildi.

'UZUN BİR İYİLEŞME YOLCULUĞUNA BAŞLIYOR'

Hastaneye kaldırılan Pax'in yoğun bakımdan çıktığını bildirildi.

People'a konuşan kaynak, "Pax, yoğun bakımdan çıktı. Karmaşık bir travma geçirdi ve şimdi uzun bir iyileşme ve fizik tedavi yolculuğuna başlıyor" dedi.

Kaynak, Angelina Jolie'nin oğlunun yanında olduğu ve kardeşlerinin de Pax'i yalnız bırakmadığını belirtti.