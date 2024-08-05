Meghan Markle'dan 'İntihar' Açıklaması: Başkasını Kurtaracaksam Buna Değer!

Dört yıl önce "özel hayatlarına gizlilik" istedikleri için İngiltere'deki kraliyet görevlerinden çekilip ABD'ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Bu kez de CBS Sunday Morning adlı programa konuk olan çift, sosyal medyanın intihar oranları üzerindeki etkisinden bahsetti.

Markle, daha önce oğlu Archie'ye hamileyken benzer düşüncelerle mücadele ettiğini açıklamış ve 2021 yılında Oprah Winfrey'e, o dönem "artık hayatta olmak istemediğini" söylemişti.

'DENEYİMİMİN DERİNLERİNE HALA İNMEDİM'

Markle "Kendi deneyimimin derinlerine hala inmiş değilim, ama bir başkasının asla böyle hissetmesini ve bir başkasının bu tür planlar yapmasını istemem. O durumdaki birine inanılmamasını istemem" dedi.

Oyuncu "Dolayısıyla, üstesinden geldiğim şeyleri dile getirmem, birini kurtaracaksa veya her şeyin yolunda olduğunu varsaymamasını sağlayacaksa, o zaman buna değer" diyerek düşüncelerini paylaşmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

Oprah ile yaptığı röportajda, kendine zarar verip vermediği sorulan Markle "Bu çok gerçek ve korkutucu bir düşünceydi. Harry'nin beni nasıl kucakladığını hatırlıyorum" demişti.