Demet Akalın'dan İktidara 'Instagram' Tepkisi: Niye Hala Zorluyorsunuz?

İktidara yakınlığıyla bilinen şarkıcı Demet Akalın, Instagram'ın keyfi bir kararla yasaklanmasına tepki gösterdi. Akalın, yasağa karşı ses çıkarmayanlara da ateş püskürdü.

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Demet Akalın'dan İktidara 'Instagram' Tepkisi: Niye Hala Zorluyorsunuz?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram, 2 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından keyfi bir kararla kapatıldı.

Mahkeme kararı olmadan atılan bu adıma tepki yağarken, bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine sık sık katılan şarkıcı Demet Akalın da isyan etti. Ünlü şarkıcı yasağa tepki göstermeyenlere de ateş püskürdü.

Akalın, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu kadar tatsızlık içinde niye hala zorluyorsunuz şu Instagram'ı açın artık!! Kimse tepki de vermiyor maşallah ya!" ifadelerini kullandı.

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