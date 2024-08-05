AKP'li Fenomen, Instagram'dan Para Kazanamayınca AKP'ye Ateş Püskürdü! '2 Kilo Soğana Vatanı Sattınız' Demişti!

AKP'li fenomen Sena Sever, 31 Mart mahalli seçimleri sonrasında "İki kilo soğan alamıyorsunuz diye vatanı, milleti sattınız" paylaşımı ile tepki çekmişti. Instagram yasağı nedeniyle maddi zarara uğrayan AKP'li fenomen Sena Sever, iktidara ateş püskürdü.

AKP'li Fenomen, Instagram'dan Para Kazanamayınca AKP'ye Ateş Püskürdü! '2 Kilo Soğana Vatanı Sattınız' Demişti!

AKP'li sosyal medya ünlüsü Sena Sever, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin İstanbul ve Ankara belediyelerini kaybetmesi sonrası "İki kilo soğan alamıyorsunuz diye vatanı, milleti sattınız" tepkisi ile sosyal medyada tepki çekmişti. Bu olayın ardından İngiltere'ye taşınan Sena Sever tepkileri bir kez daha üzerine çekmişti.

AKP'YE INSTAGRAM TEPKİSİ

Instagram'ın 2 Ağustos'ta mahkeme kararı olmadan Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmesinin yankıları sürüyor.

Kazancını sosyal medya üzerinden elde eden AKP'li tesettür giyim fenomeni Sena Sever, Instagram hesabından, Instagram yasağına ateş püskürdü.

İktidara isyan eden Sever, "'Olmasa da olur' denecek bir platform olarak görmek büyük sığlıktır" ifadeleri kullanarak, "Dilerim çalıştığınız kurum, işlettiğiniz dükkanınız hiçbir sebep yokken bir sabah kalktığınızda 'Kapatıldı, açılamaz' mührüyle karşılaşmaz" dedi.

Yasağa tepki gösteren Sena Sever, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Instagram'ı sadece Influencerların çok para kazandığı, herkesin hayatlarını, dünyalarını paylaştığı, 'Olmasa da olur' denecek bir platform olarak görmek büyük sığlıktır. Bu karar; turizm, eğlence, müzik, e-ticaret alanlarına ciddi şekilde zarar vermektedir.

'Oh iyi oldu', 'Parasız kalsınlar da akılları başlarına gelsin' deyip, sadece Instagram'ı milyonlar kazanan influencerlardan ibaret sanıp bu karara sevinen insanlar olduğunu gördükçe daha da şaşırıyorum. Dilerim çalıştığınız kurum, işlettiğiniz dükkanınız hiçbir sebep yokken bir sabah kalktığınızda 'Kapatıldı, açılamaz' mührüyle karşılaşmaz.

Instagram'da kıyafet butikleri, turizm rehberleri, oteller, ajanslar, tüm e-ticaret yapan satış store'ları; hastalıkla savaşan ve bağış için bir günü bile kıymetli olan SMA'lı bebekler ve sayamayacağım daha çok alan var.

Kendi alanımdan örnek verecek olursam; dün gece uzun zaman emek verdikleri, üzerine titredikleri, milyonlar harcadıkları şarkıları, klipleri dinleyicilerle buluşturan yıldızların; şarkılarını tanıtabilecekleri en büyük alana şu anda erişilemiyor. Şarkılarını dinleyicilere ulaştıramıyorlar. Bu emekçi insanlar, ne yapsınlar? Elinize vicdanınıza koyun lütfen.

Bu yanlıştan en kısa sürede dönülmesini, böyle bir hatanın ciddi zararlar verebileceğini düşünerek kısıtlamaya son verilmesini diliyorum"

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