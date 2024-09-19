Soner Sarıkabadayı Yine Sosyal Medyaya Bomba Gibi Düştü! Yeni İmajına Yorum Yağdı
Paylaşımları ve açıklamaları olay olan, sık sık sosyal medyanın gündemine düşen Soner Sarıkabadayı, bu kez de imajıyla konuşuldu. Sarıkabadayı’nın bıyıklı hali dikkat çekti.
Sosyal medyanın en çok sevdiği ünlülerden olan Soner Sarıkabadayı bir kez daha magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı son olarak yeni imajı ile dikkat çekti. Instagram hesabından bıyıklı halini paylaşan Sarıkabadayı’ya yorum üstüne yorum yapıldı.
İşte Soner Sarıkabadayı'nın yeni imajı:
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