Victoria's Secret'ın İkonik Defilesi 6 Yıl Sonra Geri Dönüyor! İlk Kez Sadece Kadınlar Olacak...

Efsanevi Victoria's Secret defilesi 6 yıl sonra geri dönerken, sahnede ilk kez yalnızca kadınlar olacak. Defilede performans sergileyeceği açıklanan ilk şarkıcı, ABD'li pop yıldızı Cher oldu.

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Victoria's Secret'ın İkonik Defilesi 6 Yıl Sonra Geri Dönüyor! İlk Kez Sadece Kadınlar Olacak...

Dünyanın en popüler lüks iç giyim markası Victoria’s Secret, 1995 yılında “Victoria’s Secret Fashion Show” ile ulaştığı şöhreti kaybetmeye başlarken, ikonik Victoria's Secret defilesi 6 yıl sonra ilk kez düzenlenecek.

Gösteri dünyasının ünlü şovu "Victoria’s Secret Fashion Show " uzun bir aradan sonra yeni bir formatta geri dönüyor. New York'ta gerçekleşecek olan gösteride Gigi Hadid, Tyra Banks ve Paloma Elsesser gibi markanın bilinen isimleri podyumda olacak.

'İLK KEZ SADECE KADINLAR SAHNE ALACAK'

NTV'nin aktardığına göre; 80’li ve 90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Cher, "Victoria's Secret Fashion Show"da sahne alacak.

Lüks iç giyim markası, Cher'in sahne alacağını "Bu, kadınların dünyası bu yüzden modanın annesi Cher olmadan bir defile düzenlenemeyeğini anlıyoruz! Cher'in Victoria's Secret Fashion Show 2024'te resmen sahne alacağını duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Ancak yalnız olmayacak... Takipte kalın, ilk kez tamamen kadınlardan oluşan kadromuzu açıklayacağız" sözleriyle duyurdu.

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Kaynak: NTV

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