Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Oğlu Trafik Kazası Geçirdi: 20 Yaşındaki Pax Hastanede

Fransa'daki şarap imalathaneleriyle ilgili hukuk mücadeleleri hala devam eden Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax, Los Angeles'ta trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki gencin yaralarının boyutu henüz bilinmiyor.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Oğlu Trafik Kazası Geçirdi: 20 Yaşındaki Pax Hastanede

"Brangelina" adıyla bir dönemin en popüler Hollywood çifti olan ünlü oyuncular Angeline Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında ayrılık kararı alıp, 2019'da da çekişmeli bir sürecin ardından boşandı. İkilinin üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocuğu, ayrılığın ardından babaları Brad Pitt'e sırt çevirdi. Kızları, Pitt'in soyadını dahi kullanmayı bıraktı.

Mal paylaşımıyla ilgili aralarındaki çekişme hala devam eden Pitt ile Jolie'nin, Vietnam'dan evlat edindikleri 20 yaşındaki oğulları Pax'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Los Angeles'ta elektrikli bisiklet süren Pax'in bir arabanın arkasına çarptığı belirtildi.

KASK TAKMIYORDU

TMZ'nin haberine göre; olay yerine gelen ekipler, Pax'in kaza anında kask takmadığını tespit etti. 20 yaşındaki gencin, Los Feliz Bulvarı'nda arabasıyla giderken, yoğun trafik saatlerinde ve kalabalık bir caddeye çıktığı bildirildi.

Pax'in hastaneye kaldırılmasının ardından durumunun stabil olduğu, ancak yaralarının tam boyutunun henüz öğrenilmediği açıklandı.

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