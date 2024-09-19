MasterChef'te Ortalık Alev Aldı! Yarışmacı Mehmet Şefle Kavga Edip Stüdyoyu Terk Ediyor

Dokunulmazlık oyununda mücadele eden kırmızı takım yarışmacılardan Semih, yemekle ilgili "Ben yediğimde böyle değildi şef" deyince tansiyon bir anda yükseliyor. Semih'in sözlerine sinirlenen Şef Mehmet Yalçınkaya öfkeden "Seni var ya buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Sen her yemek sonrası 'Benim bildiğim böyle, benim bildiğim şöyle' diyorsun. Yeter ya! Bizden iyi mi biliyorsun bu işi. Haddini bil" diyerek bağırıyor.

Semih ise Mehmet Yalçınkaya'nın sözlerine sinirlenerek önlüğünü çıkartarak stüdyoyu terk ediyor. Arkadaşını sakinleştirmeye çalışan Kaan ise "Ne gerek var? Yapma çocuğum" ifadelerini kullanıyor. Semih'in yarışmadaki kaderi ise bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.