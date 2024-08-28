Survivor'dan Sonra Sıra MasterChef'te! Yarışmacılar Ne Kadar Para Alıyor?

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın yarışma programları sık sık yarışmacılara verilen ücretle gündeme geliyor. Özellikle Survivor All Star döneminde ünlü yarışmacıların kazançları merak konusu olmuştu. Şimdi ise MasterChef Türkiye'de yarışmacılara ne kadar verildiği merak ediliyor.

Bu soruyla ilgili resmi açıklama olmasa da an sayfaları ve programa dair kaynak gösterilen sosyal medya sayfalarında çeşitli iddialar bulunuyor. Bu iddialardan biri de 'masterbilgiofficial' adlı hesaba ait. İddia, MasterChef Türkiye yarışmacılarının haftalık olarak 50 ila 100 bin TL arasında bir ücret aldığı. Fakat Survivor'dan farklı olarak MasterChef'te her yarışmacının aynı ücreti aldığı da söylenenler arasında.