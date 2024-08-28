Kızıl Goncalar Yeni Kadrosuyla Geri Dönüyor

Geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni dizisi Kızıl Goncalar, yeni sezonuyla yakında geri dönüyor. Ömür Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in yazdığı dizinin birinci bölümü, sezon finalinin kaldığı yerden devam edecek.

Meryem (Özgü Namal) hapishaneye girdikten sonra bir dizi olay yaşanırken, Vahid’in (Tolga Tekin) Cüneyd’e (Mert Yazıcıoğlu) karşı Zeynep’i (Mina Demirtaş) kullanarak almaya çalıştığı akıl almaz intikam çok şaşırtacak.

KEVSER İLE LOKMAN GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; birinci bölümün sonlarına doğru 10 aylık zaman atlaması yaşanacak. Diziye Kevser ve Lokman karakterleri de dahil olacak. Söz konusu karakterler için iki yeni oyuncuyla görüşmeler sürüyor.