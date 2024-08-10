'Kızıl Goncalar'ın Senaristinden Yeni Dizi

'Kızıl Goncalar' dizisinin senaristi Necati Şahin, 'Çiçekler Açar' dizisi için kolları sıvadı. NOW TV’de yayınlanacak dizinin kasım ayında sete çıkması planlanıyor.

'Kızıl Goncalar'ın Senaristinden Yeni Dizi

Türkiye kamuoyunda tartışılmaya devam eden 'Kızıl Goncalar' dizisinin senaristi Necati Şahin, NOW TV için yeni bir dizi projesi hazırladı.

Gold Film yeni dönem için “Kızılcık Şerbeti”nin 3. Sezonu ve “Kızıl Goncalar”ın 2. sezonunun çekerken, Senarist Necati Şahin'in senaryosundan bir sayfayı ilk olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde paylaştığı yeni dizinin ayrıntıları gelmeye devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NOW TV’de yayınlanacak dizinin kasım ayında sete çıkması planlanıyor. Dizinin başrol oyuncusu ise henüz belli değil. Altuntaş'ın aktardığına göre "Şapkacı Kadınlar" kod adlı dizi İzmir’in işgal edildiği yıllarda geçiyor ve Ayşe adlı köylü bir kadınının şapka devrimiyle beraber kendi kaderini tayin etme çabası verirken bir stil ikonuna dönüşme hikâyesini ele alıyor.

Dizi yeni ismini İzmir Marşı’nda geçen “İzmir’in dağlarında çiçekler açar” cümlesinden aldı ve “Çiçekler Açar” oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturacak.

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