Mariah Carey'nin Acı Günü: Annesi ve Ablasını Aynı Gün Kaybetti

5 Grammy Ödüllü ABD'li şarkıcı, söz yazarı, yapımcı ve oyuncu Mariah Carey, annesi Patricia ve ablası Alison'ı aynı gün kaybettiğini açıkladı.

'BEKLENMEDİK ŞEKİLDE...'

Mariah Carey, "Annemi bu hafta sonu kaybetmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ne yazık ki beklenmedik şekilde gelişen olaylar neticesinde aynı gün ablam da vefat etti" dedi.

Ünlü şarkıcı, sözlerine annesi vefat etmeden önceki hafta onunla vakit geçirmiş olduğu için memnun olduğunu da ekledi.

Mariah Carey'nin annesi ve ablasının ölüm nedenleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

ARALARI KÖTÜYDÜ

2020’de kaleme aldığı “The Meaning of Mariah Carey (Mariah Carey’in Anlamı)” isimli otobiyografisinde Carey, annesiyle arasındaki gelgitli ilişkiden bahsetmiş ve aralarında “profesyonel bir rekabet ile kıskançlık” yaşandığını itiraf etmişti. Carey, “Eğer bu kişi annenizse ve kıskançlık öyle bir genç yaşta ortaya çıkmışsa, bu özellikle acı verici oluyor” demişti.

Carey’in ablası Alison (63) ile ilişkisi de karışıktı. Otobiyografisinde ablası Alison ve kardeşi Morgan’dan uzaklaştığını yazan Carey, “onlarla irtibatımın olmaması duygusal ve fiziksel olarak benim için daha güvenli” demişti.