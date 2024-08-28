Yurt Dışına Satabilen Yaşadı: Türk Dizilerinin Bir Bölüm Ücreti Dudak Uçuklattı!

Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz, televizyon dizilerini de vurdu. Bütçe pahalılığı nedeniyle bu yaz uzun yıllar sonra ilk kez hiç yaz dizisi çekilmezken, yeni sezondaki dizi sayısının da azalabileceği gündeme geldi. Son yılların en öne çıkan yapım şirketlerinden O3 Medya’nın sahibi olan yapımcı Saner Ayar, dizi sektörüyle ilgili açıklamalar yaptı.

'YURT DIŞI GELİRİNİN YÜZDE 50'Sİ KANALINon dönemin

Dizilerin yurt dışı pazarının büyüklüğünü işaret eden Ayar, Birsen Altuntaş’ın Youtube kanalına verdiği röportajda şöyle konuştu:

"Yurt dışına satılabilir bir dizi yaptığınızda 200 bin dolar ile 600-650 bin dolar arasında bölüm başı geliriniz var. Bu gelirin yüzde 50’si kanala kalıyor. Baktığınızda tamamen bir kâr… O anlamda dizi ürettiğinizde yurt dışı yurt dışı gelir yaratmak hedefiyle kanalların dizi üretme motivasyonları hep devam eder. Bu süreçte bence bu hiç azalmayacak o nedenle ben orada da bir risk görmüyorum.

'DİZİ SAYISINDA AZALMA OLMAZ'

Diğer taraftan asıl mesele şu Türkiye’de artık önümüzdeki 4 yıl ya da üç buçuk yıl erken seçim olmazsa seçim yok. Bu da ayrıca pozitif bir durum Türkiye ekonomisi açısından… Ben televizyonların bu anlamda dizi üretme sayısı anlamında geri adım atacaklarını zannetmiyorum. Şimdi eminim yeni oyuncular, yeni televizyonlar yapılacaktır… Onlar bir gelsin bakalım…"