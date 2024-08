Kız Kardeşinden Özcan Deniz'e Zehir Zemberek Sözler! 'Eşi Çevirdiği Oyunlarla Bizi Düşman Etti'

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile ailesi arasında gerilim tırmanıyor. Ünlü sanatçı, önce uzun yıllar menajerliğini üstlenen ağabeyi Ercan Deniz’le yollarını ayırıp, yaptığı açıklamayla da ailesini sildiğini, eşi ve oğlunun artık tek ailesi olduğunu söylemişti.

Ercan Deniz kardeşine Müge Anlı’nın “Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir ve rabbim verdiği gibi almasını da bilir” sözleriyle yanıt vermişti.

'AĞABEYİMİN İŞİMDE VE YUVAMDA TEK TUĞLASI YOK'

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Özcan Deniz’in güzellik merkezi işleten kardeşi Yurda Gürler de, yaptığı yazılı açıklamada yaşanan bu aile krizinden 53 yaşındaki Özcan Deniz’in 30 yaşındaki İranlı genç eşi Samar Dadgar’ı sorumlu tuttu ve abisinin psikolojik yardım alması gerektiğini savundu:

“Ağabeyim Özcan Deniz’in “Ailemle bağım kalmamıştır. Maddi manevi bana zarar veriyorlar” cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim. Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle ve tırnağımla kurduğumuz işimizi ve yuvamızın temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim.

'EŞİ BURAYA MEŞHUR OLMAK İÇİN GELMİŞ BİRİ'

İşin aslı şudur ki, birinci evliliği bitmeden İran’dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı biz hiç tasvip etmedik. Daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim. Bu kız bir türlü şekilde oyunlarla çok zekice hamlelerini bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşlerini evden kovdurttu.

Biz o dönemde ağabeyimin evinde onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil, yine yaşı küçük bir kızla yaptığı olmayacak bir evliliği birbirlerine girerek sonlandırdıkları boşanma sürecinde onu ve Kuzey’i yalnız bırakmamak için de bizi kovduran kız şimdi de ailesini tamamen uzaklaştırdı.

'BU KIZLARIN YAŞATTIKLARINI HEP BERABER YAŞADIK'

Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalıma bir yardım olarak sonlandırmasını hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Bu süreci bir an önce yaşayıp bitirmesini temenni ediyorum. Filmlerinde figüran olmak için İran’dan buraya gelmiş kendinden yaşça küçük bir kızı kendisinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı. Hep beraber yaşadık. Bu nedenle şu an gittiği yolun da sonunu görüyorum ben o yolun sonunda kardeşi olarak o ne kadar bizi şu an düşman bellese de orada duruyor olacağım. Umarım bu sefer bir öncekinden daha fazla hasar almamış olur."