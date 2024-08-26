Doğum Günü Kutlayacağını Sanıyordu! Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya Evleniyor

Bir dönemin en ünlü fantastik çocuk dizisi Sihirli Annem'deki "Çilek" rolüyle tanınan Zeynep Özkaya, sevgilisi Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldı. Özkaya, mutluluğunu sosyal medyadan duyurarak "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanırken olanlara bak. İnanılmaz mutluyum inanılmaz" dedi.

Doğum Günü Kutlayacağını Sanıyordu! Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya Evleniyor

Türk televizyon tarihine damga vurmuş çocuk dizilerinden Sihirli Annem'deki "Çilek" karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya'dan güzel bir haber geldi. Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığını açıkladı.

Yaşadığı güzel akşamı sosyal medya hesabından anlatan Özkaya, arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere Büyükada'ya gittiğini ve masaya gelen "Benimle evlenir misin?" pastasını görünce neye uğradığını şaşırdı.

'HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM'

26 yaşındaki Özkaya, paylaşımına; "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanırken olanlara bak. İnanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" notunu düştü.

Ünlü ismin bu mutlu anlarına binlerce beğeni ve "Mutluluklar", "Çok güzelsiniz", "Tebrikler" gibi yorumlar yağdı.

Özcan Deniz Ailesini Sildi! 'Maddi Manevi Zarar Veriyorlar'Özcan Deniz Ailesini Sildi! 'Maddi Manevi Zarar Veriyorlar'Magazin
Ünlü Oyuncunun Genç Kızı Kalp Krizi Geçirdi: Elektronik Sigara Canından Ediyordu!Ünlü Oyuncunun Genç Kızı Kalp Krizi Geçirdi: Elektronik Sigara Canından Ediyordu!Magazin
Etiketler
Dizi
Ferit'in Yerine Yeni Başrol! Yalı Çapkını Dizisi Tümüyle Değişiyor Ferit'in Yerine Yeni Başrol! Yalı Çapkını Dizisi Tümüyle Değişiyor
Teoman'dan Sığınmacı Nefretine Tepki: Norveçli Sarışın Olsalardı 'Harika' Derdiniz Teoman'dan Sığınmacı Nefretine Tepki
Terazi ve Akreplerin Yüzünün Güleceği Tarih! Köşeyi Bir Anda Dönecekler Terazi ve Akreplerin Yüzünün Güleceği Tarih! Köşeyi Bir Anda Dönecekler
'100 Yıllık Armağan'ın Yayın Tarihi Belli Oldu: İşte Tolga Çevik'in 'Atatürk' Rolünden İlk Karesi... İşte Tolga Çevik'in 'Atatürk'ünden İlk Kare...