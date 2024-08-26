Doğum Günü Kutlayacağını Sanıyordu! Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya Evleniyor

Türk televizyon tarihine damga vurmuş çocuk dizilerinden Sihirli Annem'deki "Çilek" karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya'dan güzel bir haber geldi. Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığını açıkladı.

Yaşadığı güzel akşamı sosyal medya hesabından anlatan Özkaya, arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere Büyükada'ya gittiğini ve masaya gelen "Benimle evlenir misin?" pastasını görünce neye uğradığını şaşırdı.

'HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM'

26 yaşındaki Özkaya, paylaşımına; "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanırken olanlara bak. İnanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" notunu düştü.

Ünlü ismin bu mutlu anlarına binlerce beğeni ve "Mutluluklar", "Çok güzelsiniz", "Tebrikler" gibi yorumlar yağdı.