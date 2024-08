Teoman'dan Sığınmacı Nefretine Tepki: Norveçli Sarışın Olsalardı 'Harika' Derdiniz

Son dönemde kültürel ve toplumsal meselelerle ilgili açıklamalarıyla gündem olan rockçı Teoman, T24'ten Cansu Çamlıbel'e röportaj verdi. Söyleşide yine güncel siyasetle ilgili yorumlarda bulunan Teoman, gelecek seçimle ilgili öngörülerini paylaşırken, Türkiye'de sığınmacı meselesinin ardından büyüyen ırkçılığı da eleştirdi.

'İMAMOĞLU RAKİPSİZ'

Gelecek seçimlerin kaderini belirleyecek gençlerin eski gelenekten gelen siyasetçileri desteklemeyeceğini savunan Teoman, şunları söyledi:

"Geleceğin tek başkan adayı İmamoğlu. Bunun nedenleri de var. Geleneğe göreneğe saygılı ama aynı zamanda AKP'li değil, onun karşıtında bir yerde duruyor. Başka önemli bir neden daha var. Rakibi yok. Kim var siyaseten? Ben gençlerin İmamoğlu tarafına kayacağını düşünüyorum. Bunu ben temenni olarak söylemiyorum. Bir sosyoloji mezunu olarak söylüyorum. Böyle olduğunu görüyorum.

'BEŞTEPE'DEN DAVET GELSE GİDERİM'

Birçok sanatçının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet ederek Beştepe'ye gittiği hatırlatılan Teoman, kendisine böyle bir davet gelip gelmediği sorusuna yönelik şu yanıtı verdi:

"Gelmedi ama gelse giderim. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı kim olursa olsun beni bir yere davet ederse, giderim. Ama ben hiçbir zaman siyasette hiçbir yerin adamı olmayacağım. Ben daha evvel cumartesi kahvaltılarına çağrıldım Kürt açılımı devam ederken. O tabii başka bir şeydi. Ben başörtüsü meselesinde de Kürt sorununda da fikirlerimi her zaman söylemiş biriyim zaten. O toplantıya da çağrıldığım için ve Kürt açılımını desteklediğim için gittim.

'HER TARAFTA YER ALMIYORUM'

Bak sana başka bir şey söyleyeyim. Ahmet Kaya'ya o ödül gecesinde çatal bıçak fırlatıldığı zaman ben Radikal 2'ye bunun büyük bir ayıp olduğunu söylediğim için sonrasında basından ambargo yemiş bir kişiyim. Cumartesi Anneleri'nin şarkısını söylediğim için de bir sürü yerden fırça yemiş bir kişiyim zaten. Ama ben bunlardan etkilenmem. Ben doğru bildiğim, vicdanen doğru olduğunda emin olduğum yerlerde dururum. Her tarafta yer almıyorum. Her zaman yer almıyorum. Etkimin olduğunu bildiğim yerlerde fikrini söyleyen birisiyim. Ve bunu büyük bir siyasi kudretim olduğunu düşündüğüm için değil, beni seven 15-16 yaşındaki çocuk "Ya bu bizim Teoman ne yapıyor?" diye sorduğunda bunları okur ve üzerine düşünürse diye söylüyorum. Bu bana yeter. Kaç kişinin bunu yapacağı da önemli değil.

'KENDİLERİ İNGİLTERE'NİN SURİYELİSİ OLMAK İSTİYOR'

Ünlü rockçı, Türkiye'de sığınmacılara yönelen nefretle ilgili de şöyle konuştu:

"Orada Norveçli sarışın çocukları görseler "Harika olmuş" diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için "Her yer Arap da oldu" demek ırkçılıktır. Türkiye'ye aşırı göçten tabii ki rahatsızım. Yanlış ve plansız biçimde yapıldı bu işler, hâlâ devam ediyor. Ve bunun çaresi de yok artık. Uzun zaman geçti, o çocuklar artık burada büyüdüler. Onları geri göndermek biraz vicdansızlık olacak. Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere'ye gitmek istiyor, İngiltere'nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor."