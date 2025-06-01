Peş Peşe Gazze Açıklamaları: ABD ve İsrail'den Hamas'a 'Kabul Edilemez' Yanıtı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar en az 54 bin kişi hayatını kaybetti. Bölgede 2 Mart'tan bu yana uygulanan abluka nedeniyle insani yardım girişleri neredeyse tamamen durdu. Gazze Şeridi'nde aylardır süren saldırıların ardından diplomasi yeniden hareketlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taraflara sunduğu yeni ateşkes önerisine Hamas, resmi yanıtını arabulucular aracılığıyla iletti. Ancak Hamas'ın öneriye ilişkin şartlı kabulü, hem ABD hem de İsrail tarafından sert şekilde eleştirildi.

Hamas, yaptığı açıklamada, "halkın yaşadığı acılar karşısında duyulan yüksek sorumluluk bilinciyle" hareket ettiklerini vurgulayarak, öneriye verdiği yanıtın kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini ve bölgeye insani yardım akışının kesintisiz olarak sağlanmasını hedeflediğini bildirdi.

'SÜRECİ GERİYE GÖTÜRÜYOR'

Ancak bu yanıt, ABD'li temsilci Steve Witkoff tarafından "hiçbir şekilde kabul edilemez" olarak nitelendirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Witkoff, "Hamas'ın cevabı süreci sadece geriye götürüyor" ifadelerini kullandı. Witkoff, tarafların dolaylı görüşmelere başlaması için sundukları çerçeve planın hala masada olduğunu ve bu planın kabul edilmesiyle 60 günlük bir ateşkesin mümkün olabileceğini söyledi.

İSRAİL NE DEDİ?

İsrail hükümeti de Hamas'ın cevabını reddetti. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın tavrının süreci geriye götürdüğü ve Witkoff'un güncellenmiş çerçeve teklifini reddetmekte ısrar ettiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'de tutulan esirleri geri getirme ve Hamas'ı askeri yollarla etkisiz hale getirme çabalarını sürdüreceği açıkça ifade edildi.

Kaynak: AA