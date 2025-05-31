ABD'de Filistin'i Destekleyen Üniversite Öğrencisi Törene Alınmadı

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) öğrenci başkanlığı yapan Megha Vemuri, Filistin'e destek verdiği konuşması nedeniyle mezuniyet törenine alınmadı.

Okul yönetimini İsrail ordusuyla ortak araştırmalar yürütmekle eleştiren Vemuri'nin, tören günü kampüse girişine izin verilmedi.

Hint asıllı öğrenci Megha Vemuri, Filistin Gençlik Hareketi tarafından çevrim içi yayınlanan alternatif bir programda, MIT'nin İsrail ordusuyla yürüttüğü bilimsel projeleri kamuoyuna açık şekilde eleştirmişti.

Konuşmasında Gazze'deki üniversitelerin yok edildiğini hatırlatan Vemuri, "İsrail'in Filistin'i yeryüzünden silmeye çalıştığını izliyoruz ve MIT'nin bunun bir parçası olması utanç verici" ifadelerini kullanmıştı.

Kefiye takarak sahneye çıkan Vemuri'nin bu protestosu, üniversite yönetimi tarafından "tören düzenini bozmak" gerekçesiyle cezalandırıldı.

OKULDAN AÇIKLAMA

MIT Sözcüsü Kimberly Allen tarafından yapılan yazılı açıklamada, Vemuri'nin törende planlanmış bir görevi olmasına rağmen yönetim bilgisi dışında protesto yaptığı belirtildi. Allen, "İfade özgürlüğüne saygılıyız ancak mezuniyet gibi sembolik önemi yüksek bir törenin kasıtlı şekilde sekteye uğratılması kabul edilemez" dedi.

TEPKİ BÜYÜYOR

Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, çok sayıda insan hakları savunucusu ve öğrenci grubu Vemuri'ye destek verdi. Karar, üniversitelerde artan Filistin destekli protestoların ifade özgürlüğüyle ilişkisine dair yeniden bir tartışma başlattı.

Kaynak: AA