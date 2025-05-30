Donald Trump'tan Gazze Açıklaması: Bir Şansımız Var

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de süren çatışmalarla ilgili umut verici açıklamalarda bulundu. Oval Ofis'te düzenlenen bir törende konuşan Trump, İsrail'in onayladığı ve Hamas'ın yanıtının beklendiği ateşkes sürecinde önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, "Bir ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık. Sonucunu bugün ya da yarın duyurabiliriz. Bunun için bir şansımız var" dedi.

Trump, ateşkesin sağlanması halinde bölgedeki tansiyonun düşebileceğine dikkat çekti ve diplomatik çabaların sürdüğünü vurguladı.

Gazze gündeminin hemen ardından İran'la yürütülen nükleer müzakerelere de değinen Trump, Tahran yönetimiyle uzlaşma için umutlu konuştu. "İran'la bir anlaşma yapma ihtimalimiz var. Onlar da bombalanmak yerine masaya oturmayı tercih eder" diyen Trump, Ortadoğu'da askeri müdahaleler yerine diplomatik çözüm yollarının tercih edilmesinin daha yapıcı olacağını ifade etti.

Trump, her iki konuda da olumlu sonuçlar alınması halinde bölge barışı için önemli bir fırsat doğacağını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi