Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, İstanbul’da planlanan ikinci tur müzakerelerin ateşkes için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili barış çabaları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savaşın sona ermesi için çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı. İstanbul'da yapılması planlanan ikinci tur müzakerelerde olası bir ateşkesin gündeme gelmesinin barış yolunda kritik bir adım olacağını belirten Cumhurbaşkanı, her iki tarafın da güçlü heyetlerle görüşmelere katılmasının bu sürecin devamlılığı açısından önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Telefonda Görüştü - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce İstanbul'da yapılan görüşmelerde kararlaştırılan esir değişiminin kısa sürede gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, sürecin liderler düzeyinde de ilerletilmesi gerektiğini vurguladı. Barış sürecine katkı sunacak bu görüşmelerin fazla gecikmeden yapılmasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin her zaman adil ve kalıcı barıştan yana olduğunu yineledi.

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Kaynak: AA

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