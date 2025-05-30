Zelenskiy, Bakan Fidan ile Ne Konuştu? Kritik Görüşmeden Dikkat Çeken Mesajlar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın olası bir ateşkes sürecine ilişkin herhangi bir belgeyi taraflara sunmaktan kaçındığını belirterek, barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasını kasıtlı olarak sağladığını ifade etti. Açıklama, Zelenskiy'nin Kiev'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etmesinin ardından geldi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan ile Kiev'deki çalışma ofisinde gerçekleştirdikleri görüşmede savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımları ele aldıklarını kaydetti.

Rusya'nın, uluslararası kamuoyunun ateşkes çağrılarına kulak tıkadığını belirten Ukrayna lideri, "Moskova, cinayet işlemeye devam ediyor ve görüşmelerin anlamını ortadan kaldırmak için çabalıyor" dedi.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmelerine değinen Zelenskiy, bu süreçte 1000 Ukraynalı esirin evlerine dönüşü olabileceğini hatırlatarak, Türkiye'ye teşekkür etti.

Zelenskiy, "İstanbul'daki müzakereler sonucunda sağlanan 1000'e 1000 formatındaki esir takası, diplomasinin gücünü bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın bu esir takasının ardından ateşkese yönelik bir mutabakat metni hazırlayarak taraflara iletmesi gerektiğini vurguladı. Ancak ne Ukrayna'nın ne de Türkiye'nin böyle bir belge aldığını söyledi. "Bir toplantının anlamlı olması için gündeminin açık olması ve müzakerelerin uygun şekilde hazırlanması gerekir. Maalesef Rusya, bir sonraki olası toplantının sonuç getirmemesini sağlamak için elinden geleni yapıyor" dedi.

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği destekten ötürü minnettar olduklarını dile getiren Zelenskiy, "Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmayı amaçlayan tüm işbirliğimizi değerli buluyoruz" sözleriyle Ankara ile sürdürülen diyaloğun önemini vurguladı.

Kaynak: AA