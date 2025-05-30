ABD'de Mal Ticareti Açığı Nisan Ayında Sert Düştü

Piyasa beklentileri mal ticareti açığının 142,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği yönündeydi. Ancak açıklanan rakam, bu tahminin oldukça altında kaldı. Mart ayında 162,3 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşan açık, nisan ayında belirgin şekilde azaldı.

İHRACATTA ARTIŞ, İTHALATTA SERT GERİLEME

Nisan ayında mal ihracatı 6,3 milyar dolar artarak 188,5 milyar dolara yükselirken, ithalat tarafında dikkat çekici bir düşüş görüldü. Mal ithalatı 68,4 milyar dolarlık azalışla 276,1 milyar dolara geriledi. İthalattaki bu keskin düşüş, dış ticaret açığının daralmasında belirleyici oldu.

STOKLARDA SAKİN SEYİR

Aynı dönemde toptan eşya stoklarında kayda değer bir değişiklik yaşanmadı ve toplam stok tutarı 906,9 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı. Perakende stokları ise yüzde 0,1 oranında azalarak 803,5 milyar dolara düştü.

Açıklanan veriler, ABD dış ticaretinde nispeten dengeli bir seyir arayışının sürdüğüne işaret ediyor. Uzmanlar, ihracattaki artışın yanı sıra ithalattaki düşüşün küresel ticaret akışındaki geçici etkilere bağlı olabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: AA