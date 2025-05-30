Emniyeti Karıştıran Sarık! Polis Kafasına Taktı Büyük Tartışma Çıktı

Polis adaylığına başlayan Jaspinder Singh, Sikh inancının bir gereği olarak başında sarık taşıyor. Singh, bu sembolün yalnızca dini bir vecibe olmadığını, aynı zamanda görevine ve değerlerine olan bağlılığının da bir göstergesi olduğunu savunuyor. Sarıkla katıldığı yemin töreni, toplumsal alanda destekleyici mesajlar kadar eleştirel tepkileri de beraberinde getirdi.

SİYASİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Konuyla ilgili siyasi kanatlardan farklı açıklamalar geldi. SPD’li Kevin Lenkeit, devlet memurlarının dini semboller taşımasının tarafsızlık ilkesine zarar vereceğini dile getirdi.

Artı49'un haberine göre, Lenkeit, kamu görevlilerinin tamamı için bu ilkenin eşit şekilde geçerli olması gerektiğini savundu. Öte yandan Yeşiller Partisi'nden Michael Labetzke, Singh’in dini kimliğiyle polis teşkilatında yer almasının toplumla daha güçlü bağlar kurmak açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

YASAL ZEMİN TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR

Yaşanan gelişme, Almanya’da kamu hizmetlerinde dini sembollerin kullanımına ilişkin yasal çerçevenin yeterliliğini tartışmaya açtı. Singh'in örneği, farklı dini inançlara mensup bireylerin benzer taleplerde bulunmasına zemin hazırlayabilir. Bu durum, tarafsızlık ilkesinin nasıl uygulanması gerektiğine dair daha kapsamlı bir yasal değerlendirme ihtiyacını da beraberinde getirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi