Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

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Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin olduğu sıralarda Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ikinci turuna ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Peskov "Rus müzakere heyeti İstanbul'a yola çıkıyor, müzakerelerin 2. turu için Pazartesi sabahı hazır olacaklar" dedi.

Bakan Fidan'dan 'Ukrayna' Mesajı: 'İstanbul Sonuç Verecek'Bakan Fidan'dan 'Ukrayna' Mesajı: 'İstanbul Sonuç Verecek'Siyaset

Kaynak: DHA

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