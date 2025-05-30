Bakan Fidan'dan 'Ukrayna' Mesajı: 'İstanbul Sonuç Verecek'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha​​​​​​​ ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşma yaptı. Bakan Fidan, üç yılı aşkın süredir devam eden ve ateşkes müzakerelerinden henüz sonuç alınmayan Rusya-Ukrayna savaşının İstanbul'daki barış masası sayesinde sona erebileceğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik bir yol ayrımına gelindiğini söyleyen Bakan Fidan, "Müzakerelerin başında işaret ettiğim üzere, önümüzde iki yol bulunmakta. Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız. Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur" diye konuştu.

İstanbul'daki barış müzakerelerinin yeni bir başlangıç olduğunu belirten Fidan, "İstanbul'da varılan takas mutabakatının süratli şekilde tamamlanması, müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladı. Biz İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz" dedi.

'LİDERLER TOPLANTISI' ÖNERİSİ

Müzakerelerde bundan sonraki aşamada liderler toplantısının yapılması ve uzun süreli bir ateşkesin hayata geçmesinin iyi olacağını vurgulayan Bakan Fidan, şöyle konuştu:

"Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın ev sahipliğinde Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump'ın, Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in ve Sayın (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin, bu dört liderin bir araya gelmesiyle, İstanbul'da birincisi, ikincisi yapılan görüşmelerin aslında taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz."

Ukrayna'daki savaşın Avrupa güvenlik mimarisiyle ilgili birtakım soruları gündeme getirdiğini ve ABD Başkanı Trump'ın yönetime gelmesiyle Avrupa-ABD ilişkilerinde soru işaretlerine neden olan yeni bir denklemin ortaya çıktığını kaydeden Fidan, "Ama biz Türkiye olarak hep şu odağı koruduk: Savaşta yok olan şehirler, Ukrayna şehirleri; ölen insanlar, Ukrayna askerleri. Dolayısıyla bir an önce bu savaşın ortaya çıkardığı yıkıcı tesiri durdurmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi