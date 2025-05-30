ABD'nin Ateşkes Teklifi Ortaya Çıktı: Anlaşmada 'Trump' Garantisi

İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam ederken, müzakere görüşmelerinden de şimdiye dek bir sonuç alınamadı. İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'nin hazırladığı ateşkes anlaşmasıyla ilgili ayrıntıları aktardı. Anlaşmanın garantörü olarak ABD Başkanı Donald Trump, arabulucular ise Mısır ve Katar olarak belirlendi.

Reuters, 60 günlük ateşkes çerçevesinde Hamas'ın kalan 28 İsrailli esiri serbest bırakıp vefat edenlerin naaşlarını göndermesi öngörülürken, İsrail de müebbet hapis cezası alan 125 Filistinli mahkumu serbest bırakarak 180 Filistinlinin de naaşını gönderecek. Hamas'ın ateşkesi imzalamasının hemen arkasından Gazze'de engellenen yardımların devam edeceği belirtildi. Diğer yandan kalıcı ateşkes gerçekleştikten sonra da Hamas'ın son 30 esiri daha serbest bırakacağı bildirildi.

UZLAŞMA YOK

Beyaz Sara, dün yaptığı açıklamada İsrail'in bu ateşkes teklifini kabul ettiği duyurdu ancak Hamas'ın ise kararını Cuma ya da Cumartesi günü vereceği öğrenildi. Hamas ile İsrail, farklı beklentileri nedeniyle ateşkes görüşmelerinde şimdiye kadar bir türlü uzlaşma sağlayamadı.

Kaynak: Haber Merkezi