ABD Vizesinde Yeni Dönem! Artık Başvurular Buradan Yapılacak...
ABD vizesi almak isteyenler bugünden itibaren yeni bir platform üzerinden başvuru yapacak. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, yeni uygulamanın detayları paylaşıldı.
ABD vizesi almak isteyenler için yeni bir dönem başladı. 30 Mayıs Cuma'dan (bugün) itibaren ABD vizesi için başvurular yeni bir platform üzerinden yapılacak.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"30 Mayıs 2025‘ten itibaren ustraveldocs.com adlı yeni bir vize randevu planlama platformuna geçiyoruz. Bu platform şunlara daha iyi erişim sağlayacak: Vize başvuru bilgileri, randevu planlama ve değişiklikler, ücret ödemeleri, belge teslim hizmetleri."
Açıklamada şu uyarılar yapıldı:
"Yeni sistem kaydı olanlar: Vize görüşmenizden en az 2 gün önce ustraveldocs.com adresinden bir profil oluşturun.
Eski sistem kullanıcıları: Daha önce ais.usvisa-info.com kullandıysanız, yeni platformdaki eski kullanıcı talimatlarını takip edin.
30 Mayıs ve sonrası için randevusu olanlar: Önceden ödeme yapmış ve randevu almış olanlar dahil, tüm başvuru sahiplerinin yeni platforma kaydolması gerekmektedir."
⚠️ Türkiye'deki Vize Başvuru Sahipleri için Önemli Bilgi— U.S. Embassy Türkiye (@USEmbTurkiye) May 29, 2025
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, 30 Mayıs 2025'ten itibaren yeni bir vize randevusu oluşturma platformuna geçecektir: https://t.co/J6tVbU92pV
Başvuru ücretini ödemiş ve randevusunu almış olanlar da dahil olmak üzere tüm… pic.twitter.com/U7ghwQUBna
Kaynak: Haber Merkezi