Gözler Bu Verideydi: ABD Ekonomisi İlk Çeyrekte Daraldı

ABD ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin rakamlar belli oldu. Ülke ekonomisi, zayıf tüketici harcamaları ve başlangıçta bildirilenden daha fazla ithalatla kısıtlanması kaynaklı olarak yılın başında küçülme gösterdi.

Ekonomik Analiz Bürosu'nun bugün açıkladığı ikinci tahmine göre; gayrisafi yurtiçi hasıla ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 0.2 oranında azalma gösterdi. Bu oran, başlangıçta bildirilen yüzde 0.3'lük düşüşle karşılaştırıldı.

Ekonominin ana büyüme motoru olan tüketici harcamaları, yüzde 1.8'lik ilk tahminle karşılaştırıldığında yüzde 1.2 oranında arttı. Net ihracat, ilk tahminden biraz daha fazla olarak yüzde 4.9 puan düştü.

Kaynak: AA