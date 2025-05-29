Gözler Bu Verideydi: ABD Ekonomisi İlk Çeyrekte Daraldı

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerden biraz daha az daraldı. Verilere göre ülke ekonomisi yüzde 0,2 daraldı.

Son Güncelleme:
Gözler Bu Verideydi: ABD Ekonomisi İlk Çeyrekte Daraldı

ABD ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin rakamlar belli oldu. Ülke ekonomisi, zayıf tüketici harcamaları ve başlangıçta bildirilenden daha fazla ithalatla kısıtlanması kaynaklı olarak yılın başında küçülme gösterdi.

Ekonomik Analiz Bürosu'nun bugün açıkladığı ikinci tahmine göre; gayrisafi yurtiçi hasıla ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 0.2 oranında azalma gösterdi. Bu oran, başlangıçta bildirilen yüzde 0.3'lük düşüşle karşılaştırıldı.

Ekonominin ana büyüme motoru olan tüketici harcamaları, yüzde 1.8'lik ilk tahminle karşılaştırıldığında yüzde 1.2 oranında arttı. Net ihracat, ilk tahminden biraz daha fazla olarak yüzde 4.9 puan düştü.

Akıllı Telefonlara Rekor Zam Yolda! iPhone, Samsung Dahil Tüm Telefon Fiyatlarında Büyük Artış BekleniyorAkıllı Telefonlara Rekor Zam Yolda! iPhone, Samsung Dahil Tüm Telefon Fiyatlarında Büyük Artış BekleniyorEkonomi
Ne Altın Ne Dolar Ne de Euro: Yatırımcıların Yeni Gözdesi, Yatıran 22 Kat KazanıyorNe Altın Ne Dolar Ne de Euro: Yatırımcıların Yeni Gözdesi, Yatıran 22 Kat KazanıyorEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
ABD İthalat
Son Güncelleme:
29 Mayıs 2025 Burç Yorumu: Sabah ve Öğle Saatlerine Dikkat! Tüm Gününüzü Etkileyebilir 29 Mayıs 2025 Burç Yorumu: Sabah ve Öğle Saatlerine Dikkat! Tüm Gününüzü Etkileyebilir
Çayın Bu Faydasını Kimse Bilmiyordu! Resmen Şifaya Adını Veriyor Çayın Bu Faydasını Kimse Bilmiyordu! Resmen Şifaya Adını Veriyor
Efor Holding’de Yeni Dönem! Değişti Efor Holding’de Yeni Dönem! Değişti
Emekliden Bayram İkramiyesi Tepkisi: Kimseye Yetmez! Emekliden Bayram İkramiyesi Tepkisi: Kimseye Yetmez!
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: SGK Başuzmanı Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: İsa Karakaş Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında...
Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi
Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak
TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta
Kurban Bayramı'nda Ünlülerin Konser Ücretleri Belli Oldu: 1 Gecede Servet Kazanacaklar Bayramda Ünlüler Servet Kazanacak