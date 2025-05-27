Akıllı Telefonlara Rekor Zam Yolda! iPhone, Samsung Dahil Tüm Telefon Fiyatlarında Büyük Artış Bekleniyor
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, şimdi de akıllı telefon üreticilerini hedef alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Apple başta olmak üzere ABD dışında üretim yapan tüm markalara %25 oranında gümrük vergisi getirme planı teknoloji sektöründe tedirginliğe yol açtı. Vergi düzenlemesi yalnızca Apple'ı değil, Samsung dahil pek çok üreticiyi kapsayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Apple ürünlerinin tasarımı ABD’de yapılsa da, iPhone’ların büyük bölümü hâlâ Çin’de üretiliyor. Sadece menşei değil, üretim süreçlerinin nerede gerçekleştiği de vergi uygulamasında belirleyici olacak. Günümüzde piyasadaki neredeyse tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar en az bir bileşeni Çin’de üretilen parçalardan oluşuyor. Bu da verginin etkisinin oldukça geniş olacağını gösteriyor.
BEYAZ SARAY'DAN GEÇİCİ GERİ ADIM GELMİŞTİ
Geçtiğimiz ay Çin’den ithal edilen bazı ürünlere yönelik %145’e varan vergi oranları duyurulmuştu. Ancak birkaç gün içerisinde telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar için geçici muafiyet uygulanacağı açıklanmıştı. Bu durum teknoloji şirketleri ve yatırımcılar için bir nebze rahatlama yaratsa da, yeni vergi planıyla birlikte endişeler yeniden arttı.
APPLE’IN HİNDİSTAN PLANI DA BEYAZ SARAY'I MEMNUN ETMEDİ
Başkan Trump, Apple’dan üretimini Çin dışına taşımasını ve tercihen ABD’de yapmasını talep etmişti. Apple ise alternatif olarak Hindistan’a yöneldi. Ancak bu tercih, Washington tarafından beklenen stratejik adım olarak değerlendirilmedi.
TÜM MARKALAR HEDEFTE
Başlangıçta yalnızca Apple’a odaklanan Trump yönetimi, kısa süre içerisinde hedefi genişletti. Yeni plan, ABD'de üretim yapmayan tüm telefon markalarını kapsayacak şekilde şekilleniyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, vergi düzenlemesi yalnızca markaları değil, tüketicileri de doğrudan etkileyecek.
SAMSUNG ÜRETİMİ ARTIRARAK TEDBİR ALIYOR
Samsung, ek vergilerden etkilenmemek adına üretim stratejisini yeniden şekillendirdi. Android Central’ın haberine göre, şirket yalnızca mayıs ayında 800 bin adet fazladan Galaxy S25 modeli üretti. Bu üretimin büyük kısmı Ultra modellerinden oluşuyor. Amaç, vergi öncesi stok oluşturmak.
TÜKETİCİYİ YÜKSEK FİYATLAR BEKLİYOR
Trump’ın planı resmileşirse, Samsung ve benzeri markalar oluşacak maliyeti tüketiciye yansıtacak. Güney Kore basınına göre, yeni vergilerin ardından akıllı telefon fiyatlarında %40’a varan artışlar bekleniyor. Fiyatlardaki bu artışın yalnızca ABD pazarıyla sınırlı kalmayacağı, küresel etkiler yaratacağı ifade ediliyor.