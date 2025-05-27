Akıllı Telefonlara Rekor Zam Yolda! iPhone, Samsung Dahil Tüm Telefon Fiyatlarında Büyük Artış Bekleniyor

Apple ürünlerinin tasarımı ABD’de yapılsa da, iPhone’ların büyük bölümü hâlâ Çin’de üretiliyor. Sadece menşei değil, üretim süreçlerinin nerede gerçekleştiği de vergi uygulamasında belirleyici olacak. Günümüzde piyasadaki neredeyse tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar en az bir bileşeni Çin’de üretilen parçalardan oluşuyor. Bu da verginin etkisinin oldukça geniş olacağını gösteriyor.