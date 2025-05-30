Trump'tan 'Elon Musk' Açıklaması: 'Yarın Son Günü Olacak'

Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki görevinden ayrılan Elon Musk için bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, yarın bir basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu. Trump, “O her zaman bizimle olacak” diyerek Musk’a desteğini yineledi.

Trump'tan 'Elon Musk' Açıklaması: 'Yarın Son Günü Olacak'

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başındaki Elon Musk’ın görevinden ayrıldığını doğruladı. Kendi sosyal medya platformu Truth'ta yaptığı paylaşımda, Musk ile birlikte yarın saat 13:30’da Oval Ofis’te bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirten Trump, “Bu onun son günü olacak, ama aslında değil. Çünkü o her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek.” sözleriyle Musk’a övgüde bulundu.

Musk, kısa süre önce yaptığı açıklamada özel hükümet görevlisi olarak görev süresinin sona erdiğini duyurmuştu. Açıklamasında, "Özel Hükümet Görevlisi olarak belirlenen görev sürem sona ererken, israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump’a teşekkür etmek istiyorum. DOGE misyonu hükümet genelinde bir yaşam tarzı haline geldikçe daha da güçlenecek." ifadelerine yer vermişti.

Ocak ayında Trump yönetimine katılan Elon Musk, federal bütçede büyük kesintiler yapma hedefiyle görevine başlamıştı. Ancak Musk’ın reform girişimleri, yönetim içindeki bazı üst düzey yetkililerle fikir ayrılıklarına yol açtı. Ayrıca, Trump’a verdiği açık destek nedeniyle kamuoyunun bazı kesimlerinden tepki gördüğü biliniyor.

Kaynak: İHA

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