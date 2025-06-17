Lüks Otomobil Devleri Güçlerini Birleştiriyor!

Lüks segmentin iki köklü markası Maserati ve Alfa Romeo, daha verimli bir gelecek için güçlerini birleştirme yoluna gitme kararı aldı. Her iki marka da Hollanda merkezli otomotiv devi Stellantis'in çatısı altında faaliyet gösterirken, yaşanan gelişmeler sektörde büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Lüks Otomobil Devleri Güçlerini Birleştiriyor! - Resim: 1

Geçtiğimiz yıl ciddi bir satış kaybı yaşayan Maserati'nin performansı, markayı yeniden yapılandırma ihtiyacını gündeme taşıdı. 2023 yılında satış rakamlarının %57 oranında düşerek 11.300 adede gerilemesi sonrası Stellantis yönetimi harekete geçti.

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Lüks Otomobil Devleri Güçlerini Birleştiriyor! - Resim: 2

Maserati ile birlikte Alfa Romeo’nun da yeni yol haritası şekillenmeye başladı. Her iki markanın da CEO koltuğunda oturan Santo Filici, Maserati ile Alfa Romeo'nun bundan sonraki yeni model geliştirme süreçlerinde daha yakın çalışacağını açıkladı.

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Lüks Otomobil Devleri Güçlerini Birleştiriyor! - Resim: 3

STELLANTIS ONAYI BEKLENİYOR

İş birliği planının resmiyet kazanabilmesi için Stellantis'in üst yönetiminden nihai onay gerekiyor. Bu kapsamda Stellantis CEO’su Antonio Filosa’nın, 23 Haziran’da Alfa Romeo ve Maserati yetkilileriyle bir toplantı yaparak proje detaylarını masaya yatırması bekleniyor.

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Lüks Otomobil Devleri Güçlerini Birleştiriyor! - Resim: 4

AKILCI KAYNAK KULLANIMI HEDEFİ

Filici, markalar arasında tam bir birleşmenin söz konusu olmadığını özellikle vurguladı. Stellantis'in bünyesinde yer alan her markanın kendine özgü bir kimliğe ve stratejik konuma sahip olduğunu belirten Filici, bu iş birliğinin yalnızca geliştirme ve üretim gibi operasyonel alanlarda kaynakların ortak kullanımına yönelik olduğunu ifade etti.

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Lüks Otomobil Devleri Güçlerini Birleştiriyor! - Resim: 5

MALİYETLERİ AZALTMA STRATEJİSİ

Maserati ve Alfa Romeo’nun özellikle Ar-Ge ve üretim süreçlerinde bazı maliyetleri paylaşarak daha verimli çalışmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu hamlenin, hem markaların rekabet gücünü artırması hem de lüks otomobil segmentinde daha sürdürülebilir bir büyüme sağlaması bekleniyor.

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