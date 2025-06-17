Lüks Otomobil Devleri Güçlerini Birleştiriyor!

AKILCI KAYNAK KULLANIMI HEDEFİ

Filici, markalar arasında tam bir birleşmenin söz konusu olmadığını özellikle vurguladı. Stellantis'in bünyesinde yer alan her markanın kendine özgü bir kimliğe ve stratejik konuma sahip olduğunu belirten Filici, bu iş birliğinin yalnızca geliştirme ve üretim gibi operasyonel alanlarda kaynakların ortak kullanımına yönelik olduğunu ifade etti.