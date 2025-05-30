Beyaz Saray'dan Rusya-Ukrayna Açıklaması! Barış İçin İstanbul'u İşaret Etti

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL'U İŞARET ETTİ

Leavitt, "Anladığım kadarıyla ve umuyoruz ki Rusya ile Ukrayna, önümüzdeki hafta İstanbul'da doğrudan görüşmeler ve müzakereler yapacaklar. Bu toplantının gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu toplantı, Başkan'ın (Donald Trump) iki tarafın bir araya gelip doğrudan müzakere etmeleri için teşvik ve ısrar ettiği bir toplantıdır" değerlendirmesini yaptı.

ABD'li sözcü, savaşın başından itibaren Trump'ın bu çatışmayı sona erdirmeyi istediği ve bu yüzden hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e kamuoyu önünde defalarca doğrudan görüşme çağrısı yaptığını hatırlattı.

TRUMP TEMSİLCİ GÖNDERECEK Mİ?

Leavitt ayrıca, Trump'ın bu görüşmelere ABD'den bir temsilci gönderip göndermeyeceği ile ilgili bir soruya, "Henüz belli değil, Başkan'ın bir temsilci göndermeyi planlayıp planlamadığını size bildireceğiz." diye yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Bir sonraki görüşme İstanbul’da olabilir. İlk tura ev sahipliği yapan ülkeyi tercih ederiz’ demişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky de görüşmeler için Türkiye'yi işaret etmişti. Rusya da barış görüşmelerinin yeni turunun 2 Haziran'da İstanbul'da yapılması için Ukrayna'ya teklifte bulunmuştu.

Kaynak: AA