Rusya'dan Ukrayna'ya 'İstanbul' Teklifi! Tarih Verildi, Yanıt Bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşı üçüncü yılını geride bırakırken, taraflar ilk yüz yüze görüşmelerini 16 Mayıs tarihinde İstanbul’da gerçekleştirmişti. Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşması umutları sürerken, Kremlin ve Moskova'dan peş peşe müzakere açıklamaları geldi.

UKRAYNA İSTANBUL'U İŞARETTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Bir sonraki görüşme İstanbul’da olabilir. İlk tura ev sahipliği yapan ülkeyi tercih ederiz’ dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky de görüşmeler için Türkiye'yi işaret etti.

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA YENİ MÜZAKERE TEKLİFİ

Kremlin’in ardından Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’u telefonla aradığını; ikinci tur görüşme için tarih ve yer önerisini sunduğunu açıkladı. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafından hazırlanan memorandumları ele aldıklarını kaydeden Medinskiy, "Düşmanlıkların durdurulması koşullarını içeren memorandum takası için bir toplantının kesin tarihini ve yerini önerdim" dedi.

Ukrayna ile ikinci tur görüşmeye hazır olduklarını vurgulayan Medenskiy, "Altını çiziyorum; orada, derhal, muhtemel ateşkesin anlaşmasına dair her bir maddeyi somut ve esaslı şekilde görüşmeye başlamaya hazırız. Ukrayna tarafı istişare etmek üzere bir araya geldi. Görüşmelerin uzadığı anlaşılıyor. Onaylarını bekliyoruz ve belirlediğimiz tarihte, önümüzdeki günlerde yüz yüze gelip uzun vadeli barış ve insan hayatının kurtarılması adına çalışmaya başlamaya hazırız" dedi.

RUSYA DA 'İSTANBUL' DEDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini açıkladı. Lavrov, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan’ın desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakerelere tekrar başlandığını belirtti. Müzakerelerin ilk turunun, İstanbul’da 16 Mayıs’ta gerçekleştiğini anımsatan Lavrov, orada varılan anlaşmalarla 1000 kişiye karşılık 1000 kişilik esir takasının yapıldığını ifade etti.

Rusya’nın, müzakereler sonucunda sürdürebilir bir çözüme ulaşılması için memorandum hazırladığına işaret eden Lavrov, "Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetimiz, bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve önümüzdeki 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ikinci turunda gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır" bilgisini verdi.

Türkiye’ye sürece verdiği katkıdan ötürü teşekkür eden Lavrov, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Moskova ziyareti sırasında onayladığı gibi misafirperver bir Türk platformu sağladığı için Türk ortaklarımıza şükranlarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı. Lavrov, barış sürecinin başarısıyla ilgilenen herkesin, İstanbul'da yeni bir doğrudan Rusya-Ukrayna müzakeresini desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Haber Merkezi